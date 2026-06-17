Detenuto tenta l’aggressione con lama artigianale: due agenti feriti nel carcere di Torino

Torino – Ancora violenza all’interno del carcere di Torino, dove un detenuto di nazionalità egiziana ha tentato di aggredire un altro recluso lavorante mentre veniva accompagnato presso il cortile passeggi.L’intervento di due appartenenti alla Polizia Penitenziaria ha impedito che l’aggressione potesse avere conseguenze drammatiche e persino letali, ma i due agenti hanno riportato lussazioni e lievi ferite. Determinante è stato anche il contributo di altri due detenuti presenti, che hanno cercato di placcare l’ira dell’uomo, già noto per essere stato in più occasioni responsabile e promotore di eventi critici nel corso della detenzione.