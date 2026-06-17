Esplode un’auto nella notte in via Di Nanni, si ipotizza un attentato contro un negozio

17 Giugno 2026 REDAZIONE Nera 19

Esplode un’auto nella notte in via Di Nanni, si ipotizza un attentato contro un negozio

Torino – Nella notte un’auto parcheggiata in strada è esplosa e ha preso fuoco a Torino, in via Di Nanni, nel quartiere San Paolo. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che hanno raccontato di aver sentito un forte boato poco prima che si sprigionassero le fiamme. Non ci sono stati feriti. L’ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta la polizia di Stato con gli agenti delle volanti e della scientifica, che ha eseguito i rilievi.Secondo le prime testimonianze, ancora in fase di accertamento, poco prima dell’esplosione sarebbe stata vista transitare una moto accanto al veicolo e chi era a bordo avrebbe lanciato qualcosa contro l’auto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto. A quanto si apprende da fonti informate, chi indaga non esclude che il bersaglio dell’azione potesse non essere l’auto andata in fiamme ma un esercizio commerciale della zona.

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