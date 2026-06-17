Esplode un’auto nella notte in via Di Nanni, si ipotizza un attentato contro un negozio

Torino – Nella notte un’auto parcheggiata in strada è esplosa e ha preso fuoco a Torino, in via Di Nanni, nel quartiere San Paolo. A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che hanno raccontato di aver sentito un forte boato poco prima che si sprigionassero le fiamme. Non ci sono stati feriti. L’ipotesi è che si sia trattato di un gesto doloso. Oltre ai vigili del fuoco, sul posto è intervenuta la polizia di Stato con gli agenti delle volanti e della scientifica, che ha eseguito i rilievi.Secondo le prime testimonianze, ancora in fase di accertamento, poco prima dell’esplosione sarebbe stata vista transitare una moto accanto al veicolo e chi era a bordo avrebbe lanciato qualcosa contro l’auto. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto. A quanto si apprende da fonti informate, chi indaga non esclude che il bersaglio dell’azione potesse non essere l’auto andata in fiamme ma un esercizio commerciale della zona.