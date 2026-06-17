Fingevano di giocare alle slot e spacciavano cocaina nel bar: due arresti in via Ferreggiano. Sequestrati 59mila euro

Genova – Fingevano di passare il tempo davanti alle slot machine di un bar di via Ferreggiano, ma in realtà spacciavano cocaina ai clienti pomeriggio e sera. Gli agenti delle volanti della polizia hanno arrestato un albanese e un italiano con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.L’operazione è scattata intorno alle 20:30 di ieri. I poliziotti, dopo un periodo di osservazione, sono intervenuti nel locale dove i due uomini – di circa 50 anni – stazionavano in modo sospetto. Durante il controllo all’interno del bar è stata trovata cocaina occultata proprio all’interno delle slot machine su cui i due fingevano di giocare. Le successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di sequestrare un ingente bottino: 59 mila euro in contanti, un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario al confezionamento delle dosi. Il denaro, verosimilmente provento dell’attività di spaccio, è stato posto sotto sequestro. I due arrestati saranno giudicati per direttissima. Secondo gli investigatori, l’attività illecita andava avanti da tempo all’interno del bar, sfruttando l’apparente normalità di due clienti intenti a giocare.