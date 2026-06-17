In quattro aggrediscono un giovane straniero: paura nella notte a San Fruottuoso

Genova – Una spedizione punitiva nei confronti di un ragazzo di diciassette anni nordafricano. È avvenuta ieri intorno a mezzanotte in via Berghini, nel quartiere di San Fruttuoso. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di tre, quattro italiani, non è ancora chiaro di che età, avrebbero aggredito il giovane nordafricano, ospite di una comunità per minori non accompagnati, utilizzando un bastone. L’aggressione, sostenono alcuni testimoni, sarebbe avvenuta in reazione a un comportamento molesto del giovane, ma a chiarire la dinamica saranno le indagini della polizia intervenuta sul posto insieme a un’ambulanza di Squadra Emergenza che ha soccorso il diciassettenne e lo ha portato al San Martino in codice giallo dove è stato medicato per le ferite al cranio. L’episodio è stato commentato sui gruppi social del quartiere tra chi ha condannato quanto avvenuto e chi invece ha giustificato l’aggressione nei confronti del giovane.