Pallacanestro Serie A – Venezia riapre la serie in gara 3: decisivo il terzo quarto

Venezia (Umana Reyer Venezia – Olimpia Milano 109-97) – Primo match point annullato. L’Umana Venezia si rialza dopo le prime due sventole del Forum, batte 109-97 l’EA7 Milano al Taliercio e tiene viva la serie scudetto.È il terzo quarto a separare le acque della gara: la squadra di coach Spahija sfrutta l’energia del palazzetto di casa per dominare gli avversari, segnando 36 punti nei 10′ dopo l’intervallo (record nella storia delle finali), con una Milano disunita, disattenta e fallosa.nsomma, ciò che aveva funzionato per l’Olimpia e non aveva funzionato per la Reyer nelle prime due gare, viene ribaltato in quel di Mestre, con Parks (22, tutti nella ripresa, con 4/5 da tre) e Cole (18 con 8 rimbalzi) assoluti protagonisti in una squadra che manda sei giocatori in doppia cifra. Il primo tempo è particolarmente equilibrato, tanto che finisce in perfetta parità (50-50). Nella ripresa, davanti allo sguardo di Federica Pellegrini, i lunghi di Venezia caricano di falli Nebo e fanno il vuoto sotto i tabelloni: Tessitori chiude con 15 con 11 rimbalzi, Horton con 15 con 7/8 da due. Ma sono 5 punti consecutivi di Cole ad agevolare il break di 11-0, seguito da un allungo a +21 (82-61) con 8 di Parks in 2′. Bolmaro (20) e Brooks (22, 5/11 da tre) provano a fare rientrare i compagni con una gragnuola di triple ma un tiro da tre dell’indemoniato Parks e un gioco da quattro punti dall’imprendibile folletto Cole chiudono la contesa.

Umana Reyer Venezia – Olimpia Milano

Parziali: 25-26, 50-50, 86-69

Venezia: Tessitori 15, Cole 18, Horton 15, Lever ne, De Nicolao, Candi 3, Bowman 15, Wheatle 4, Nikolic ne, Parks 22, Wiltjer 14, Valentine 3. Coach Spahija

Milano: Mannion, Ellis 2, Tonut, Bolmaro 20, Brooks 22, LeDay 12, Ricci 4, Flaccadori, Guduric 4, Diop 6, Shields 19, Nebo 8. Coach Poeta.