Ecco il Consiglio Comunale di Valenza: oggi la conferenza stampa

Valenza (AL) – In attesa della conferenza stampa di oggi, il nuovo sindaco di Valenza ha messo in piedi l’esecutivo, che dovrebbe essere completato da Diana Ponzone, commercialista con esperienza nel settore pubblico. Dunque, ecco la seconda donna in Giunta (come chiede la legge), dopo la (quasi) annunciata Viviana Colombo che, stando ai rumors, dovrebbe occuparsi del Sociale, con le deleghe al Commercio in capo all’annunciato (questo sì) vicesindaco Andrea Soban. L’esecutivo è completato da Marco Zunino e dall’altro esterno, Massimo Temporin, che si dedicherà all’Urbanistica.Con l’ingresso in giunta di Soban, Zunino e Colombo, cambia la composizione del consiglio comunale, con l’ingresso dei primi tra i non eletti. Al posto di Soban, per il Centro riformista, entra il veterano Settimio Siepe. Zunino e Colombo, eletti con Valenza Futura, lasceranno spazio a Stefania Battista e Alessandra Icardi. E il mosaico, così, dovrebbe essere completo.