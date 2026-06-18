Incendio nella notte in un appartamento a Milano: due persone ustionate e quattro intossicati

Milano – Un incendio ha devastato un appartamento durante la notte tra Mercoledì’ e Giovedì’ a Milano. Sei persone sono finite in ospedale a causa del rogo, avvenuto in un condominio in via Cogne, nel quartiere Quarto Oggiaro. L’allarme è scattato intorno alle 3.30. L’abitazione coinvolta è situata al secondo piano di una palazzina di cinque piani. Il bilancio del rogo è di due ustionati e quattro intossicati. I vigili del fuoco del comando provinciale di Milano sono intervenuti tempestivamente con diverse squadre per domare le fiamme ed evitare che il rogo si estendesse all’intero stabile.Grazie al rapido intervento dei pompieri, l’incendio è stato circoscritto e spento, limitando i danni strutturali agli altri piani dell’edificio. Il personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse ambulanze e automediche, ha prestato le prime cure sul posto per poi disporre il trasferimento in ospedale di sei persone. Due persone hanno riportato ustioni e sono state ricoverate al centro grandi ustionati dell’ospedale Niguarda, in codice giallo. Quattro persone sono state trasportate negli ospedali Fatebenefratelli e Sacco per intossicazione da fumo. Nessuno è in pericolo di vita.