Omicidio a Genova: il presunto killer è morto in ospedale

Genova – L’uomo di 42 anni, Cissè Camara, originario del Senegal arrestato per l’omicidio di Paolo Alberto Signor Sabato 30 Maggio a Genova, nel parco di Villetta Di Negro è morto stamattina all’ospedale San Martino di Genova. Camara immediatamente dopo il delitto era stato ricoverato in ospedale per una forte polmonite aggravata dall’uso di sostanze stupefacenti. L’uomo era stato sedato e intubato e nessuno, né i carabinieri né il giudice hanno mai potuto parlare con lui. Il delitto quindi, con la morte del killer, resterà senza un movente. Vittima e assassino, entrambi senza fissa dimora, infatti si conoscevano: erano insieme almeno dalla sera precedente e quella mattina erano entrati all’alba nei giardini. Poi la lite improvvisa e l’inaudita violenza. Signo era stato ucciso da no squarcio alla gola provocato da un coccio di bottiglia. Om