Schianto mortale in via Perlasca: la vittima è Elisa Bozzano, 25 anni

Genova – Si tratta di Elisa Bozzano, 25 anni, autista Amt, la giovane vittima dell’incidente mortale di ieri sera in via Perlasca, l’arteria che da Sampierdarena porta in Valpolcevera costeggiando il fiume.La tragedia è avvenuta nella serata di ieri, Mercoledì 17 Giugno, poco dopo le 21: secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava su una moto, una Kawasaki Z650, s stava percorrendo via Perlasca in direzione monte, lungo la corsia lato levante. Per cause in corso di accertamento, una Lancia Ypsilon che procedeva nel senso opposto di marcia, direzione mare, avrebbe invaso la corsia percorsa dalle due ruote. L’impatto frontale è stato violentissimo: la ragazza è stata sbalzata per 15 metri prima di rovinare sull’asfalto. Sul posto erano arrivati i Volontari del Soccorso Fiumara e l’automedica Golf 4, ma purtroppo i tentativi di rianimazione sono stati inutili, e la giovane donna è morta sul posto. La polizia locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. I veicoli coinvolti sono stati sequestrati su disposizione dell’autorità giudiziaria.Il conducente dell’auto che si è scontrata con la moto di Bozzano sarebbe un uomo di circa trent’anni, portato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Villa Scassi in stato di choc.