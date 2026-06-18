Scoperto maxi giro di droga da 400.000 euro: scattato l’arresto per due persone

Tortona (AL) – I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona, coordinati dal Luogotenente Davide Palma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Alessandria nei confronti di quattro persone accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arresti sono stati effettuati tra Tortona, Alessandria, Bergamo e Milano.L’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica di Alessandria, si è sviluppata tra ottobre 2024 e aprile 2026 attraverso una complessa attività investigativa fatta di appostamenti, pedinamenti e intercettazioni telefoniche. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire un articolato sistema di distribuzione di cocaina, eroina e hashish nelle province di Alessandria, Pavia, Bergamo, Brescia e Monza-Brianza.Nel corso dell’attività sono stati documentati circa 140 episodi di spaccio, per un volume d’affari stimato intorno ai 400 mila euro. Secondo gli inquirenti, il gruppo avrebbe movimentato complessivamente 21 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra cocaina, eroina e hashish.Tra i destinatari della misura cautelare figura anche il gestore di una macelleria islamica di Tortona che, secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe stata utilizzata come punto di riferimento per l’attività di spaccio. ll primo arresto è scattato il 27 maggio scorso all’aeroporto di Bergamo-Orio al Serio, dove uno degli indagati è stato fermato al rientro in Italia da Barcellona. Un secondo soggetto è stato arrestato a Milano il 2 giugno, mentre gli altri due sono stati raggiunti dal provvedimento il 10 giugno. Altre due persone risultano tuttora irreperibili.