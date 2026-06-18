Terribile incidente a Chieri: scontro frontale tra due auto, arbitro Ripa morto in ospedale

Chieri (TO) – Samuele Ripa, di 22 anni, residente a Nole, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte di oggi, Giovedì’ 18 Giugno, in strada Fontaneto a Chieri. All’altezza del campo sportivo, intorno a mezzanotte, si è verificato uno scontro frontale tra due auto. Il giovane, estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco, è deceduto dopo il trasporto in ambulanza all’ospedale Maggiore da parte dei sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno tentato ogni manovra per rianimarlo ma senza successo. Sulla seconda auto viaggiavano due persone, trasportate non in gravi condizioni al medesimo ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia cittadina, che hanno eseguito per determinare la dinamica dello scontro. La strada è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e la successiva messa in sicurezza dell’area. Dai primi riscontri, Ripa, arbitro federale iscritto alla sezione Aia di Collegno, stava tornando a casa dopo aver diretto alcune partite di calcio del torneo To Cup quando si è verificato l’incidente che gli è costato la vita.