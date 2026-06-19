Giallo nella notte nei vicoli: ragazzo di 27 anni vola per 10 metri nel cavedio, è gravissimo

Genova – Soccorsi nella notte nel centro storico, dove un ragazzo di 27 anni è stato trovato ferito nel cavedio del proprio palazzo intorno alle 3 di notte di Venerdì. Una caduta dall’altezza di una decina di metri, sulla quale sono stati avviati gli accertamenti della polizia sulla dinamica. Quello che sembra essere stato un grave incidente, è avvenuto durante una festa tra amici. Il giovane è precipitato da una piccola finestra delle scale del palazzo, atterrando in uno spazio stretto e angusto, quasi inaccessibile causa della mancanza di porte di comunicazione nel caseggiato. Gli amici, accortisi dell’assenza del ragazzo in casa, si sono resi conto della caduta dopo alcuni istanti udendo delle urla provenire dal piano terra e hanno lanciato l’allarme. Sul posto il 118 ha inviato un’ambulanza della Croce Bianca del distaccamento di Carignano e l’automedica Golf 1. Il ragazzo, che ha riportato gravi ferite multiple agli arti è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. Attualmente è ricoverato nel reparto di neurochirurgia, sarà poi trasferito in ortopedia.