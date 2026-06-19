Investita da un bus in deposito una dipendente del trasporto pubblico Torino

Torino – Una dipendente del gruppo torinese trasporti, la società che gestisce il trasporto pubblico torinese, di 45 anni è rimasta ferita questa mattina dopo essere stata investita da un mezzo all’interno del deposito Gtt di corso Novara 122, a Torino. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata travolta dal veicolo durante una manovra. La donna ha riportato diverse fratture, in particolare alle gambe e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, che hanno stabilizzato la donna prima del trasporto in ambulanza all’ospedale Giovanni Bosco in codice rosso. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.