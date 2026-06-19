Muore in ospedale l’anziano di 93 anni investito da una vettura ad Albaro

Genova – E’ morto in ospedale l’uomo di 93 anni investito ieri mattina da un’auto mentre stava attraversando la strada a Genova, in via Amendola, nel quartiere Albaro. Si chiamava Michele Fontana e abitava nella stessa via. Secondo quanto ricostruito dalla sezione infortunistica della Polizia locale l’uomo intorno alle 8.30 del mattino era appena uscito dal portone e avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. L’impatto con l’auto, che lo ha urtato con la parte anteriore destra, è stato molto violento sarebbe avvenuto a circa dieci metri dall’attraversamento più vicino. L’anziano aveva riportato gravi lesioni, tra cui un trauma facciale e fratture al costato. Era stato intubato e portato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dove era stato ricoverato in rianimazione.