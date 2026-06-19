Muore in ospedale l’anziano di 93 anni investito da una vettura ad Albaro

19 Giugno 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 24

Muore in ospedale l’anziano di 93 anni investito da una vettura ad Albaro

Genova – E’ morto in ospedale l’uomo di 93 anni investito ieri mattina da un’auto mentre stava attraversando la strada a Genova, in via Amendola, nel quartiere Albaro. Si chiamava Michele Fontana e abitava nella stessa via. Secondo quanto ricostruito dalla sezione infortunistica della Polizia locale l’uomo intorno alle 8.30 del mattino era appena uscito dal portone e avrebbe attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali. L’impatto con l’auto, che lo ha urtato con la parte anteriore destra, è stato molto violento  sarebbe avvenuto a circa dieci metri dall’attraversamento più vicino. L’anziano aveva riportato gravi lesioni, tra cui un trauma facciale e fratture al costato. Era stato intubato e portato in gravissime condizioni al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova dove era stato ricoverato in rianimazione.

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