Scontro frontale tra due auto, muore un ragazzo di 19 anni

19 Giugno 2026 REDAZIONE Incidenti stradali 100

Scontro frontale tra due auto, muore un ragazzo di 19 anni

Chieri (TO) – Tragedia sulla strade del Chierese, dove questa notte ha perso la vita un ragazzo di 19 anni in un frontale tra due auto. Pochi minuti dopo la mezzanotte i sanitari del 118  di Azienda Zero sono intervenuti a Chieri in. strada Fontaneto, all’altezza del campo sportivo dove si è verificato un’incidente stradale. Il conducente di una delle due vetture, di 19 anni, è deceduto all’arrivo in ospedale. Il paziente è stato raggiunto dai sanitari in ambulanza che hanno tentato ogni manovra per salvargli la vita. Hanno iniziato la rianimazione, che è proseguita durante tutto il trasporto fino al nosocomio  Chieri, dove il giovane è morto. Sono stati soccorsi anche  gli occupanti della seconda vettura coinvolta, due persone, trasportate all’ospedale di Chieri. Fortunatamente le ferite riportate erano lievi e sono state ospedalizzate in codice verde.

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