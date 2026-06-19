Semina il terrore nel condominio e tenta di violentare una vicina: bloccato un uomo di 52 anni

Pavia – Lo hanno dovuto portare in ospedale e sedare, ponendo così fine a una lunga serie di reati commessi sotto il pesante effetto di sostanze stupefacenti. L’uomo di 52 anni è stato denunciato, in stato di libertà, per violenza sessuale, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, lesioni personali e violazione di domicilio. L’intervento della Polizia è scattato su richiesta al 112 per una violenta lite in corso in un condominio in via Scala a Pavia, nell’omonimo rione alla periferia Nord del capoluogo provinciale. Ricostruendo l’accaduto, l’uomo avrebbe intercettato sul pianerottolo una condomina che stava rientrando, aggredendola e palpeggiandola, spingendola in casa. Le urla della donna hanno attirato subito l’attenzione degli altri residenti nel palazzo provocando una situazione di concitazione nella quale è rimasto ucciso il cagnolino della donna. Nel frattempo, l’uomo, approfittando del parapiglia che si era creato nel condominio, si è introdotto anche in un altro appartamento, dove in quel momento c’era solo una donna disabile, mettendo a soqquadro senza motivo i locali e poi aggredendo anche il fratello della donna quando è rientrato nell’appartamento, provocandogli lesioni. All’arrivo della polizia l’uomo ha rivolto la violenza anche contro gli agenti, rendendo necessario l’arrivo di una seconda pattuglia in supporto, oltre al personale sanitario che ha poi preso in carico l’aggressore. Anche due poliziotti sono rimasti feriti, riportando alcuni giorni di prognosi.