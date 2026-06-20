Cittadino svizzero scomparso e ritrovato a Novi: Carabinieri lo consegnano al figlio

Novi Ligure (AL) – Intervento dell’Aliquota Radiomobile per un cittadino svizzero scomparso da alcuni giorni. Le forze dell’ordine, allertate da alcuni passanti per la presenza di una persona che non era in grado di fornire indicazioni sul suo conto, hanno immediatamente assistito l’uomo e coinvolto i sanitari per trasferirlo in ospedale. Dopo gli opportuni esami clinici, l’anziano è risultato in discreta situazione di salute. Una volta dimesso dalla struttura sanitaria l’uomo è stato preso in custodia dai Carabinieri che, attraverso i canali diplomatici hanno contattato i familiari in Svizzera. Il figlio ha poi raggiunto Novi e ha ripreso in consegna il padre.