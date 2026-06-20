Gira tra i citofoni e si nasconde tra le siepi: il pedinamento che ha salvato l’oro di un’anziana

Genova – Un uomo di 46 anni, italiano, è stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato sorpreso con la refurtiva di una truffa porta a porta. Gli investigatori della squadra mobile lo hanno notato mentre si trovava alla guida di un’automobile, in via Varenna. Parlava al telefono, si è fermato e ha cominciato a girovagare nei pressi di alcuni palazzi, osservando con attenzione i citofoni e cercando anche di nascondersi dietro alcune siepi. Glia agenti lo hanno seguito: l’uomo è risalito in macchina, si è diretto verso un condominio di via Opisso, dove, in contatto telefonico, si è addentrato in un ‘appartamento. Dopo pochi minuito è uscito con un sacchetto di plastica tra le mani, rimettendosi alla guida. Gli investigatori lo hanno fermato trovandolo in possesso di numerosi monili in oro di ingente valore. La vittima, anziana di 81 anni, credendo fosse un perito del maresciallo, gli aveva consegnato l’oro presente in casa, per verificare che non fosse il bottino di una rapina. Quanto rivenuto è stato riconsegnato alla donna e l’uomo è stato arrestato. Sarà processato per direttissima.