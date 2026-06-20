Il papa fa visita a Pavia: pellegrini pronti ad accoglierlo

Pavia – Il Papa, arrivato a Pavia, si è recato al Cnao, il centro di adroterapia oncologica, prima tappa della sua visita pastorale nella città lombarda. Davanti alla Basilica di San Pietro in Ciel d’oro a Pavia è scoppiato un grande applauso quando si è sentito e intravisto l’elicottero del Papa.La basilica, che conserva le reliquie di Sant’Agostino, è stata la seconda tappa della visita del Santo Padre e la piazza antistante nonostante il caldo estremo era già gremita di pellegrini. C’erano anche malati e disabili che erano pronti ad incontrare il Papa, che li ha salutati quando ha terminato l’incontro con la comunità di agostiniane.Il momento più intenso della visita è stato l’incontro con 10 bambini in cura al centro. Accompagnati dalle loro famiglie, i piccoli pazienti hanno consegnato al Santo Padre un dono speciale, realizzato con le loro stesse mani. L’opera, intitolata ‘Ti ascolto’, è un cuore di stoffa composto da frammenti delle loro magliette, al quale è collegato un piccolo stetoscopio. Un simbolo semplice e al tempo stesso potente, che richiama il desiderio di ascolto, vicinanza e condivisione espresso dai bambin