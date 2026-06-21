Coppia picchiata e rapinata in un appartamento a Torino: arrestati cinque banditi

Torino – Una coppia, composta da un uomo di 48 anni e una donna di 36, è stata aggredita e rapinata nella notte di Sabato 20 Giugno in corso Siracusa 171 a Torino. Cinque banditi, quattro uomini e una donna, di età compresa tra i 20 e i 59 anni, hanno citofonato convincendo l’uomo a scendere. Quando questo ha aperto la porta dell’androne lo hanno colpito con spray urticante, calci e pugni. La vittima è rimasta ferita a causa della rottura del vetro del portone. I rapinatori lo hanno poi trascinato nell’appartamento al terzo piano, dove hanno trovato anche la moglie, riservandole lo stesso trattamento. Hanno messo a soqquadro tutto e hanno rubato soldi e telefonini. Alcuni condomini hanno sentito le urla provenienti dall’alloggio e hanno chiamato il 112, consentendo così l’intervento delle forze dell’ordine. I carabinieri sono intervenuti sul posto con cinque gazzelle e hanno setacciato la zona fino ad individuare le cinque persone mentre cercavano di nascondersi dietro i bidoni dei rifiuti nei giardinetti vicino Piazza Omero. Tutti sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso, violenza aggravata e danneggiamento. I due feriti sono stati medicati sul posto dal personale del 118 Azienda Zero. I carabinieri, che sono certi che aggressori e vittime si conoscessero, stanno verificando chi possa aver organizzato la rapina