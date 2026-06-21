Grave incidente sulla A26: morto un motociclista dopo lo scontro con un’auto

Ovada (AL)- Gravissimo incidente quello avvenuto questa mattina sulla A26, tra il bivio con la Diramazione Predosa – Bettole e Ovada verso Genova. Un motociclista di 60 anni, che viveva in provincia di Alessandria è deceduto dopo lo scontro tra il suo mezzo e un’auto. Ferita, non in gravi condizioni, una ragazza di 19 anni, portata con l’elisoccorso all’ospedale di Alessandria. Sul posto anche l’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia stradale e il personale della Direzione 1 Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. L’impatto ha provocato il blocco della circolazione, con code di circa nove chilometri in direzione Genova. Per chi volesse mettersi in guida verso la Liguria si consiglia la A7.