Il caffè per coprire l’odore ma in auto ha 10 chili di cocaina: arrestata donna di 74 anni

Milano – Una donna di 74 anni aveva nascosto la cocaina dentro una grande busta per la spesa, ricoprendo lo stupefacente con uno strato di caffè per cercare di attenuare l’odore. Ma il trucco non ha funzionato. I Carabinieri, dopo averla fermata per un controllo stradale di routine, non hanno potuto fare a meno di percepire l’intenso odore e si sono anche insospettiti per la presenza di due cani che non smettevano di abbaiare. Il controllo stradale è avvenuto a Opera, nel sud di Milano. La donna, come si è scoperto, sul sedile posteriore aveva posizionato la busta per la spesa, con dentro dieci involucri di colore nero. In totale, la donna stava trasportando dieci chili di cocaina. Lo stupefacente era stato ricoperto da uno strato di caffè, che però non è bastato ad attutire l’odore. La donna, che ha precedenti, è stata portata nel carcere di San Vittore a disposizione dei magistrati.