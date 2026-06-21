In provincia di Vercelli nell’ultima settimana sei arresti della Polizia per altre truffe agli anziani

Vercelli – Ennesima settimana segnata da truffe agli anziani per cui la Polizia non abbassa la guardia e ha arrestato altri sei malviventi in flagranza di reato. Le bande speccializzate in questo tipo di reato sono molte nella zona di Vercelli che in alcuni paesi della provincia. Le tecniche utilizzate sono sempre le stesse. Soprattutto quella in cui il truffatore si finge un componente delle forze dell’ordine: un’autorità davanti alla quale è difficile obiettare e di cui non è semplice mettere in dubbio la veridicità delle dichiarazioni. Spesso il racconto è quello di un parente in difficoltà: arrestato per qualche situazione grave, come l’investimento di donne o bambini. La situazione emergenziale manda in tilt le vittime che sono incalzate dai truffatori. Spesso viene chiesto di fare una video chiamata per controllare che non ci sia nessuno in casa. E quasi sempre le vittime sono tenute costantemente all’apparecchio. Fondamentali sono state alcune intuizioni degli anziani contattati che hanno capito cosa stava accadendo e favorito l’arresto dei malviventi. L’ultima settimana nel vercellese oltre ai sei arresti per le truffe sono stati sequestrati anche 400 euro in contanti nell’ambito di queste operazioni. In provincia sono state inoltre identificate 1.347 persone e di queste 38 sono state denunciate