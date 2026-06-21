Ruba un orologio da 15.000 euro ai controlli dell’aeroporto e vola a Milano: la polizia lo aspetta all’arrivo

Milano – Durante i controlli prima dell’imbarco, all’aeroporto di Catania, ha rubato un orologio da 15.000 euro, poi è salito su un aereo diretto a Milano. Nel frattempo, però, gli agenti dell’aeroporto di partenza hanno effettuato le indagini e sono risaliti a lui, avvisando i colleghi di Linate. Tutto è iniziato al controllo dei bagagli a mano. L’uomo, di 73 anni, ha notato nel contenitore accanto a quello dove aveva riposto i suoi oggetti personali, un orologio di valore. Con una rapida mossa lo ha afferrato e indossato. Successivamente si è recato al Gate per Milano Linate e si è imbarcato. Nel frattempo, però, l’altro passeggero si era accorto del furto e ha avvertito gli agenti della polizia presenti a Catania. Questi si sono messi al lavoro con le imagini di video sorveglianza, che hanno permesso di ricostruire con esattezza la dinamica del furto. Individuato il ladro, gli agenti hanno inviato ai colleghi di Linate alcuni fotogrammi. L’uomo, una volta a destinazione, è stato individuato bloccato dai poliziotti. Ha restituito l’orologio e ha rimediato una denuncia per furto aggravato.