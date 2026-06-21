Tragico incidente all’alba nel milanese: auto con 9 giovani si ribalta nel canale, tre morti

Senago (MI) – Drammatico il bilancio di un incidente stradale che è avvenuto alle prime luci dell’alba di Domenica 21 Giugno nel Milanese. Nove giovani sono rimasti coinvolti nel sinistro, tutti a bordo della stessa auto: tre di loro sono morti. La chiamata ai soccorsi è scattata qualche minuto dopo le 5, per un incidente in via per Cesate nel comune di Senago. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, nove tra ragazzi e ragazze tra i 17 e 19 anni si sarebbero trovati a bordo di una sola auto. Alla guida dell’auto, un’Audi, c’era un ragazzo di 19 anni che perso il controllo finendo per uscire fuori strada in curva. La vettura è stata ritrovata ribaltata all’interno del Canale Villoresi. Stando alle prime informazioni, sembrerebbe che il conducente sia risultato positivo all’alcoltest, molto oltre il limite e attualmente è indagato per omicidio stradale aggravato. Avrebbe dichiarato di non aver visto in tempo la curva. Per tre dei coinvolti non c’è stato nulla da fare, i sanitari ne hanno dichiarato il decesso: i tratta di due giovani di 17 anni e una ragazza di cui non è ancora nota l’età. Gli altri sei ragazzi sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale Niguarda di Genova. In una prima fase, i vigili del fuoco hanno recuperato sette persone di cui sei affidate al personale sanitario e una deceduta. Successivamente è iniziato il recupero del veicolo e le operazioni di ricerca dei dispersi. I pompieri hanno individuati e recuperato all’interno dell’auto altre due persone.