Investe e uccide un uomo dopo una lite per una ragazza: arrestato

Zibido San Giacomo (MI) – Un uomo di 41 anni è morto ieri sera in un parcheggio a Zibido San Giacomo, nel milanese, dopo essere stato investito da un’auto. Il conducente è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Secondo una prima ricostruzione di carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, i due si erano dati appuntamento nella zona del cimitero per chiarire una questione legata ad una ragazza. Claudio Miranda, la vittima, si sarebbe presentato all’incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola scacciacani. Dalle immagini delle telecamere acquisite dai Carabinieri emerge che Miranda avrebbe impugnato l’arma ed esploso due colpi a salve all’indirizzo di Stefano Pasceri. In quel momento Pasceri, rimasto a bordo della sua auto, avrebbe accelerato schiacciando Miranda contro la sua vettura e uccidendolo. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Milano con il coordinamento della Procura Pavia.