Mamma strangola la figlia di 13 anni e si uccide: sotto choc la sorella che le ha ritrovate

Torino – Avrebbe strangolato la figlia, fino a lasciarla esanime, prima di legarsi una corda al collo per togliersi la vita. È la prima ricostruzione della polizia sulla morte della donna di 40 anni Mihaela Belecciu e di Isabella Cojocariu, appena 13 anni. A trovare i due corpi nell’appartamento, a Torino, è stata la figlia maggiore della donna, 19 anni. Quando la giovane è rientrata a casa, ieri mattina, la mamma e la sorellina si trovavano entrambe in camera da letto prive di sensi. La chiamata al 112 è stata immediata, ma la corsa contro il tempo delle ambulanze si è rilevata vana. Quando sono entrati nell’appartamento al quarto piano, i soccorritori del 118 Azienda Zero hanno provato a lungo a rianimare la bambina ma per la giovanissima non c’è stato nulla da fare. Così come per la madre: il suo cuore aveva già smesso di battere.Una situazione che ha fatto scattare l’intervento della polizia. Gli elementi raccolti dagli investigatori vanno tutti nella direzione dell’omicidio- suicidio. Un quadro che sarebbe confermato dai segni di strangolamento trovati sul collo della bambina. Dopo aver lasciato a terra la figlia ormai priva di sensi, la donna si sarebbe impiccata legando una corda al collo e al letto a castello. Una scena drammatica che ha costretto la figlia maggiore a farsi accompagnare e ricoverare in ospedale per lo stato di choc.