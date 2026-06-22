Notte di spaccate a Milano: sorpresi a svaligiare le auto in sosta, tre arresti

Milano – Intervento nella notte per la polizia nel quartiere di via Rovigno a Milano. Tre uomini, tutti italiani e già noti alle forze dell’ordine per i loro precedenti, sono stati sorpresi e arresti in flagranza di reato con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. I fatti si sono svolti intorno all’1:30 di Domenica 21 Giugno. Durante un normale servizio di controllo del territorio, l’attenzione della pattuglia è stata attirata da tre individui che si muovevano con fare sospetto tra i veicolo parcheggiati lungo la via. I tre stavano armeggiando attorno alle vetture in sosta, cercando di non farsi notare. I militari hanno subito bloccato il gruppo per procedere ad una perquisizione sul posto. Addosso ai tre complici sono stati rinvenuti arnesi da scasso, utilizzati per forzare le serrature dei veicoli. Il tempestivo intervento ha interrotto l’azione criminale prima che potesse estendersi ad altri mezzi. Durante il sopralluogo della scena, le forze dell’ordine hanno individuato un’automobile che era già stata forzata e rovistata da uno dei tre malviventi. Per il terzetto sono così scattate le manette.