Notte di violenza a Quinto: minori stranieri aggrediti ai giardini da uomini incappucciati, scoppia la rissa

Genova – Una notte di sirene quella appena passata nel quartiere di Quinto, nel levante genovese, dove forze dell’ordine e ambulanze sono intervenute per un aggressione a un gruppo di minori stranieri non accompagnati da parte di un gruppo di venti persone incappucciate armate di spranghe. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando forti rumori e urla hanno spaventato i residenti che hanno subito chiamato il 112. Ancora non è chiaro che cosa sia successo: sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini del caso per ricostruire l’accaduto. Dalla prime informazioni sembrerebbe che a essere bersaglio della violenza sia un gruppo di minori stranieri non accompagnati che risiede in una vicina comunità e che ieri sera si trovava ai giardini di via Giannelli. Da lì, poi, si è scatenato il caos:una vera e propria guerriglia urbana che è continuata per diverse ore. Un giovane è stato ferito alla testa e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Gaslini.Il bilancio è di quattro persone denunciate, tutti minori e probabilmente vittime della violenza, italiani e stranieri, per resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno sequestrato un coltello e una spranga.