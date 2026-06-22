Pullman prende fuoco sull’Autostrada A21: turisti in salvo

Genova – Paura ma per fortuna nessun ferito sull’autostrada A12 dove domenica 21 giugno, nel tardo pomeriggio, un pullman carico di turisti ha preso fuoco. mezzo stava percorrendo il tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova, quando poco dopo il casello di Rapallo, ha iniziato uscire fumo dal vano motore. Il conducente ha subito accostato e fatto scendere i passeggeri. I vigili del fuoco di Rapallo, con l’appoggio d’autobotte di Chiavari e una squadra di Genova, hanno raggiunto il bus che nel frattempo era stato inghiottito dalle fiamme.Grazie all’uso del liquido schiumogeno hanno spento il rogo in breve tempo. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per circa un’ora. Sul posto anche polizia stradale e personale di Autostrade.