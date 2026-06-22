Sfila il telefono dalla tasca dei jeans di un uomo: arrestato cileno di 51 anni

Milano – Il furto con destrezza, poi la fuga e le manette.Questo il bilancio di un movimentato episodio di cronaca avvenuto nella tarda serata di ieri nella zona di Viale Monza, una delle arterie principali della movida e del transito cittadino. Tutto è iniziato intorno alle 22.50 di Sabato, quando è stata segnalata una richiesta di intervento per un furto consumato in strada, a via Giocosa, a ridosso di Viale Monza. Sfruttando la distrazione dei passanti e la complicità dell’oscurità, un uomo cileno di 51 anni è entrato in azione sfilando con estrema destrezza dalla tasca dei jeans di un cittadino senegalese un telefono cellulare. Subito dopo il colpo, l’autore del furto ha tentato di far perdere le proprie tracce fuggendo a gambe levate lungo la via. La fuga del fuggitivo è durata però molto poco. Grazie alla prontezza della segnalazione e all’immediato intervento sul posto, l’uomo è stato intercettato dalla polizia e definitivamente bloccato prima che potesse dileguarsi nei vicoli limitrofi. La perquisizione scattata immediatamente dopo il fermo ha dato esito positivo. Gli agenti hanno rinvenuto il telefono cellulare appena sottratto ancora in possesso del 51enne. Lo smartphone è stato così recuperato e immediatamente restituito al legittimo proprietario, mettendo la parola fine alla vicenda.