Tamponamento sulla A21: chiuso il tratto tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest

Broni (PV) – Un incidente avvenuto lungo l’Autostrada A21 sta bloccando il traffico in direzione Piacenza. SI tratta di un tamponamento tra più veicoli. Per permettere i soccorsi l’entrata in Autostrada è chiusa al casello di Broni Stradella in direzione Piacenza. Uscita obbligatoria a Castel San Giovanni. Chiuso il tratto tra Castel San Giovanni e Piacenza Ovest sempre in direzione Piacenza. Al momento si registrano code di 6 chilometri. Code anche nella direzione opposta per curiosi che rallentano la marcia.