Anziano investito da un taxi muore dopo due mesi a casa

Genova – Si è conclusa tragicamente la vicenda dell’anziano pedone rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto il 18 aprile 2026 in via Contardo. Secondo quanto ricostruito dagli accertamenti effettuati dalla polizia locale, l’uomo era stato urtato da taxi in retromarcia nei pressi del civico 17. A seguito dell’impatto era caduto a terra riportando lesioni che avevano reso necessario il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Dopo le cure e gli accertamenti medici, il ferito era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni. Nelle ultime ore, tuttavia, l’anziano è deceduto nella propria abitazione. Al momento non è noto se il decesso sia direttamente collegato alle conseguenze dell’incidente stradale. Saranno gli ulteriori accertamenti delle autorità competenti a chiarire l’eventuale nesso tra il sinistro e la morte dell’uomo. La dinamica dell’investimento resta al vaglio degli organi incaricati delle indagini.