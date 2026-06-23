Beccato ubriaco al volante a Torino Centro: prima cerca di corrompere la pattuglia poi si scatena contro gli agenti

Torino – Un italiano di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di stato a Torino per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento di un veicolo destinato a pubblico servizio. I fatti risalgono a una tarda serata di inizio Giugno. Durante il controllo del territorio in via Po, gli agenti delle volanti hanno notato un’autovettura che procedeva a velocità sostenuta in direzione di Piazza Castello, effettuando sorpassi pericolosi. La pattuglia si è dietro l’auto accendendo i sistemi di emergenza visivi, ma il conducente ha invertito il senso di marcia nel tentativo si scappare verso Piazza Vittorio Veneto. Dopo ripetute richieste di fermarsi i poliziotti sono riusciti a bloccare il veicolo all’incrocio tra via Po e via Bogino. Con l’ausilio della polizia locale, il 32enne è stato sottoposto al test dell’etilometro, risultando positivo per due volte oltre il limite consentito dalla legge. L’automobilista ha poi tentato di corrompere gli agenti chiedendo se fossero disposti ad accettare il pagamento di “una multa più alta” pur di evitare la sanzione. Per questo motivo è stato denunciato per istigazione alla corruzione e per guida in stato di ebbrezza, con il contestuale ritiro della patente.Una volta fatto salire sulla vettura di servizio, l’uomo ha continuato la sua azione sfondando il finestrino posteriore della vettura e danneggiandola. L’arresto è stato inevitabile.