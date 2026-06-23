Grave incidente in Autostrada: due bimbe di Alessandria portate all’ospedale e ricoverate in rianimazione

Alessandria – Un incidente stradale ha coinvolto un autocarro e quattro vetture, dove in una delle quali viaggiavano due sorelline di Alessandria che erano dirette, insieme agli zii, al parco di Gardaland. Tutto si è verificato ieri mattina verso le 9 al chilometro 152, lungo la carreggiata sud in direzione Brescia della A21. Le bimbe sono state trasportate d’urgenza con l’elisoccorso agli Ospedali di Bergamo e Parma e ricoverate in rianimazione. Sul posto anche pattuglie della Polizia Stradale di San Michele di Alessandria.