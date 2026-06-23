Incidente a Volpiano: scontro tra auto e furgoncino che si ribalta in carreggiata, tre feriti in Ospedale e strada chiusa

Volpiano (TO) – Un incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di Lunedì’, sulla circonvallazione Est di Volpiano. Nello scontro sono rimaste coinvolte un’auto Lancia Ypsilon e un furgoncino Fiat Doblò, che a causa dell’impatto si è ribaltato rimanendo su un fianco lungo la carreggiata. I conducenti dei due veicoli e un passeggero sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 di Azienda Zero, i intervenuti sul posto con l’elisoccorso e due ambulanze. Il più grave, comunque non in prognosi riservata, ha subito un trauma cervicale ed è stato trasportato dall’elicottero all’ospedale Cto di Torino. Gli altri due sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Giacomo Bosco di Torino. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco con le squadre del distaccamento di Torino Stura del comando provinciale, che hanno lavorato per mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia locale, che indagano sulla dinamica dell’accaduto, forse uno scontro frontale. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli, gli agenti hanno chiudere al transito il tratto di strada compreso tra le due rotonde in prossimità dello svincolo dell’autostrada Torino- Aosta. Questo ha causato disagi per la circolazione automobilistica della zona.