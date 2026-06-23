Inseguimento a Milano finisce con un incidente: muore Francesco Imprezzabile, agente della Polizia locale

Milano – Francesco Imprezzabile, un agente della Polizia locale di Milano, è morto durante un inseguimento per le strade delle città. Il grave episodio, i cui dettagli sono ancora in corso di accertamento, si è verificato intorno alle 21.30 di Lunedì in via Milano, una strada che costeggia il fiume Lambro e la pista dell’aeroporto di Linate, nel territorio comunale di Peschiera Borromeo. Secondo le prime informazioni l’agente, 39 anni, avrebbe perso il controllo della motocicletta che guidava dopo essere stato speronato da un suv AudiQ7 che non si era fermato al posto di blocco, finendo fuori strada. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre equipaggi in codice rosso con automedica, ambulanza ed elisoccorso. L’agente centauro è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Niguarda. È arrivato al pronto soccorso sotto un intenso temporale, intorno alle 22.30. Secondo quanto trapelato da fonti sanitarie, l’uomo aveva riportato due gravi traumi – cranico e toracico – ma le sue condizioni erano disperate: è morto poco dopo, tra il via vai di colleghi e amici davanti all’ingresso del pronto soccorso. In via Milano sono intervenuti i colleghi dell’agente e altre forze dell’ordine: carabinieri, la locale di Peschiera e la polizia di stato. Proprio con gli agenti della Questura era in corso il pattugliamento congiunto nel quartiere Ponte Lambro, dove è iniziato l’inseguimento finito nel modo più tragico. Ora è caccia al conducente pirata fuggito.