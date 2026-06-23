Investito da uno scooter: muore un uomo a Vallecrosia al mare

Vallecrosia al mare (IM) – Tragedia in autostrada a Vallecrosia al mare, in provincia di Imperia, dove un uomo è morto dopo essere stato investito da uno scooter guidato da un giovane. È successo fuori dalle strisce pedonali in via Colonello Aprosio, in pieno centro. Inutili i disperati tentativi di rianimazione dello straniero investito da parte dei soccorritori del 118. L’uomo è deceduto alla piazzola dell’elisoccorso dell’ospedale Saint Charles, prima del decollo dell’elicottero Grifo. A ricostruire la dinamica dell’incidente sarà la polizia locale, intervenuta per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo a piedi stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali, con il secchio e l’attrezzatura da lavoro, quando è stato da uno scooter che stava effettuando il sorpasso di un’auto. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo scooter, con a bordo un uomo e sua figlia appena usciti dal Pronto Soccorso di Bordighera per un precedente incidente: le loro condizioni non sono gravi.