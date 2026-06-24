Annunciato il nuovo staff tecnico dell’Alessandria Volley: sarà Boschini a guidare la squadra nel campionato di A3

Alessandria – L’Alessandria Volley ha annunciato che sarà Diego Boschini a guidare la squadra nel prossimo Campionato Nazionale di Serie A3. Una scelta che rappresenta continuità, competenza e ambizione per un progetto che si appresta ad affrontare una delle pagine più importanti della propria storia. Diego porta con sé un percorso tecnico costruito in oltre dieci anni di esperienza nel mondo della pallavolo. Dopo le prime esperienze nel settore giovanile tra il 2014 e il 2017 come secondo allenatore nella categoria U13, Under 14 e 18, ha intrapreso un importante cammino nei campionati nazionali. Nel suo curriculum figurano esperienze con Volley Adro, Ranieri International Soverato, dove ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore l fianco di Bruno Napolitano, Egea l’Alba Volley e Tonno Calippo volley, società nelle quali ha assunto il ruolo di head coach, guidando le rispettive prime squadre. Nell’ultima stagione ha fatto parte dello staff tecnico dell’Alessandria Volley come allenatore in secondo della Serie B1 accanto a Napolitano, contribuendo al percorso che ha portato la società alla storica partecipazione nel Campionato di Serie A3 Nazionale.La scelta di affidargli la guida tecnica della squadra rappresenta la naturale prosecuzione di un percorso professionale costruito negli anni tra settore giovanile e campionati nazionali, sempre con competenza, passione e grande attenzione alla crescita delle atlete.