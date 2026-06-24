Ecco il nuovo allenatore del Derthona: la panchina sarà affidata a Cacciatore con Ciancio direttore sportivo

Tortona (AL) – Venerdì la società del presidente Cavaliere ha annunciato ufficialmente il nome del nuovo allenatore del Derthona che sarà l’ex difensore centrale Giuseppe Cacciatore che sarà affiancato nella costruzione della squadra dal nuovo direttore sportivo bianconero Simone Ciancio che ha appeso le scarpine al chiodo dopo l’ultima stagione con il Celle Varazze ed è passato dietro alla scrivania. Una scelta coraggiosa da parte della società bianconera che mette la squadra in mano a due figure giovani e con grande ambizione, che conoscono bene sia la serie D che l’Eccellenza piemontese ed hanno le carte in regola per fare bene qualsiasi sia la categoria in cui giocheranno i leoncelli. Una volta terminata la carriera da calciatore, dopo i primi passi e le ottime risposte gestionali sulla panchina del Borgaro Nobis, il mister ha vissuto un’esperienza formativa alla guida dello Stresa Vergante. La consacrazione è arrivata però nell’ultimo biennio alla guida del Saluzzo, dove ha compiuto un vero e proprio capolavoro sportivo. Nella stagione appena conclusa ha infatti guidato i marchionali a una straordinaria salvezza diretta, affrontando a viso aperto le big del torneo e dimostrando tutto il proprio valore.