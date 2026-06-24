Escursionisti bloccati sulla ferrata della Falconara: tratti in salvo

Varallo Sesia (VC) – Nella tarda mattinata di oggi, Mercoledì 24 Giugno, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese sono intervenuti nel comune di Varallo Sesia per soccorrere due escursionisti rimasti bloccati sulla ferrata della Falconara. Dopo l’allarme lanciato al numero Unico di emergenza 112 la chiamata è stata girata alla Centrale Operativa del 118 dove il tecnico del Soccorso Alpino ha attivato una squadra a terra della stazione locale. Tre tecnici e un medico volontario sono intervenuti rapidamente e hanno raggiunto i malcapitati lungo il percorso attrezzato. Nonostante fossero in buone condizioni gli escursionisti erano spossati da stanchezza e caldo, e sono stati condotti in sicurezza fino al termine del percorso da cui hanno proseguito in discesa fino al fondovalle.