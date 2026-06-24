Incidente in tangenziale Est, si scontrano due moto: quattro chilometri di coda

Milano – Un incidente stradale in tangenziale Est e quattro chilometri di coda verso Milano. Disagi per automobilisti diretti a Milano nella mattinata di Mercoledì. Si registrano quattro chilometri di coda nel tratto compreso tra le uscite di Vimercate e la strada provinciale 13 Agrate/Monza, in direzione della autostrada A1 Bologna. L’incidente ha visto coinvolte due motociclette, rimaste al centro della carreggiata occupando sia la corsia di marcia che quella di sorpasso. Come precisa Milano Serravalle, società che gestisce il tratto, per consentire i soccorsi e la rimozione dei mezzi, il flusso dei veicoli viene fatto defluire utilizzando la corsi di decelerazione per la provinciale 13. Secondo le prime informazioni sono tre le persone coinvolte: un uomo di 52 anni, un uomo di 58 anni e una terza persona della stessa età. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con le ambulanze e gli agenti della polizia stradale per i rilievi e la gestione della viabilità. La mattinata è stata caratterizzata da un secondo scontro a breve distanza di tempo, avvenuto sul tratto della autostrada A4 in direzione Torino, nell’area compresa tra gli innesti della tangenziale Est della tangenziale Nord. In questo caso l’incidente ha coinvolto due automobili, con tre persone a bordo tra cui una donna.