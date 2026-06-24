Incidente tra auto e moto a Bollengo: morto un motociclista di 55 anni

Bollengo (TO) – Incidente stradale ieri mattina, poco dopo le 11.30, a Bollengo, sulla Sp 228, fra una moto Ducati condotta da un uomo di 55 anni del biellese ed una autovettura pick-up di un uomo di 77 anni del posto. Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Il motociclista, soccorso e trasportato al Cto di Torino, è deceduto poco dopo mentre i due passeggeri dell’auto sono stati ricoverati in codice verde. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Azeglio che, insieme alla Procura della Repubblica di Ivrea, stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.