L’Ovadese continua a costruire la squadra per la prossima stagione: in arrivo dai grigi l’attaccante Mattia Piana

Ovada (AL) – Mattia Piana torna a vestire a vestire il bianconero a poco meno di dodici mesi dalla scelta molto discussa che nell’estate del 2025 lo aveva portato a vestire il prestigioso grigio dell’Alessandria. L’accordo tra il giocatore e la società è stato trovato nelle ultime ore. Si tratta del terzo colpo di un mercato molto importante che ha già messo a dissezione di mister Carosio i centrocampisti Spriano e Simone. Il giocatore era stato tra i segreti del bel campionato d’esordio in Eccellenza di due anni fa. Poi l’addio condito da un malinteso con la società che pensava di proseguire il cammino comune. Piana in questi dodici mesi al Moccagatta di Alessandria ha segnato dieci reti da spalla del capocannonieri Diop.Per l’Evadesse il giocatore ha rinunciato a sistemazioni in D che si erano manifestate negli ultimi giorni. L’attaccante può giostrare da prima punta e ha la tecnica adatta per dialogare con Simone e Bosic, che potrebbe tornare in un ruolo più vicino alla porta.