Marittimo precipita per tre metri sulla nave: paura a Ponte Eritrea

Genova – Paura questa mattina a ponte Eritrea, nel porto di Genova, dove un marittimo è precipitato per tre metri paese cause ancora in fase di accertamento mentre lavorava su una nave attaccata alla banchina. L’allarme per l’incidente sul lavoro è scattato intorno alle nove: sul posto è intervenuto il 118 insieme alla capitaneria di porto e i vigili del fuoco, arrivati con il nucleo sommozzatori. L’uomo, un giovane, è stato trasportato dall’ambulanza 705 della Misericordia, in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Martino di Genova.