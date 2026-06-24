Tenta un furto in abitazione, poi ruba un’auto: arrestato due volte in tre giorni, ora è in carcere

Tortona (AL) – Un uomo di 33 anni è stato fermato ben 2 volte nel giro di 72 ore dai Carabinieri della Compagnia di Tortona per tentato furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il primo episodio è avvenuto la mattina del 19 Giugno a Sarezzano. L’uomo è stato sorpreso dai proprietari mentre tentava di intrufolarsi all’interno di una abitazione. Messo alle strette dal tempestivo arrivo di una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, l’uomo ha tentato una fuga disperata cercando di rubare l’auto della stessa famiglia e, subito dopo, si è scagliato contro i Carabinieri nel tentativo di evitare le manette. Dopo la convalida dell’arresto nel processo per direttissima, l’autorità giudiziaria gli aveva applicato la misura di divieto di dimora nella provincia di Alessandria, provvedimento che l’uomo ha ignorato e, la notte del 21 Giugno, è tornato in azione, questa volta a Tortona, dove è stato intercettato dai Carabinieri mentre stava rubando un veicolo. Anche in questo caso il copione si è ripetuto: per sottrarsi al controllo, l’uomo ha aggredito gli operanti con calci e pugni prima di venire immobilizzato. Di fronte alla reiterazione del reato e all’inefficacia della misura precedente, il giudice ha disposto per l’arresto la misura cautelare in carcere e il suo trasferimento presso la casa circondariale di Alessandria.