Uomo di 33 anni tratto in arresto a Borgosesia: sequestrati hashish, cocaina, oro e una replica di una pistola

Borgosesia (VC) – Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Compagnia di Borgosesia hanno tratto un uomo di 32 anni residente a Valduggia. Grazie alle risultanze info-governative raccolte è stato possibile pianificare una mirata azione di controllo che ha permesso di intercettare e sottoporre a un controllo un uomo a bordo della propria autovettura in transito lungo la via per Borgosesia. Le successive perquisizione, personali e domiciliari, hanno permesso di rinvenire e sequestrare un significativo quantitativo di droga e altro materiale correlato all’attività illecita. Nello specifico, sono stati rinvenuti circa 80 grammi di cocaina e sette panetti di hashish per un peso complessivo di oltre 66o grammi. Nel corso delle attività sono stati inoltre posti sotto controllo: 995 euro in contanti, ritenuti proventi dello spaccio: un bilancino di precisione e materiale idoneo al taglio e al confezionamento delle dosi: un telefono cellulare, 260 grammi di monili d’oro, sulla cui provenienza sono in corso gli accertamenti; una replica di pistola modello Glock, priva del tappo rosso, con relativo caricatore e 35 munizioni a salve. L’uomo, su disposizione dell’autorità Giudiziaria informata dai militari che hanno condotto l’operazione, è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e accompagnato presso la casa Circondariale di Vercelli.