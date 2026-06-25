Pallacanestro – Accordo raggiunto tra le tre realtà della Pallacanestro casalese: la Junior non iscriverà la squadra al prossimo campionato

25 Giugno 2026 REDAZIONE Altri sport, SPORT 23

Pallacanestro – Accordo raggiunto tra le tre realtà della Pallacanestro casalese: la Junior non iscriverà la squadra al prossimo campionato

Casale (AL) – La Junior Pallacanestro Casale ha comunicato tramite una nota stampa di aver raggiunto un accordo con la società Monferrato Basket e Campus Monferrato allo scopo di favorire una migliore e più organica crescita del Movimento cestistico casalese. Junior si concentrerà e svilupperà l’attività giovanile in collaborazione con Campus Monferrato, iscrivendo ai campionati di riferimento alcune squadre. In conseguenza di ciò, per focalizzarsi su questo aspetto della attività cestistica e per ottimizzare le risorse economiche disponibili, Junior non iscriverà la sua squadra al prossimo campionato di Serie B interregionale, come da diritto sportivo acquisito sul campo.

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