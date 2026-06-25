Donna molestata in centro a Milano mentre va a lavoro: subito fermato il giovane aggressore

Milano – Il capoluogo lombardo è stato scosso da un altro episodio di violenza sessuale. Una donna di 30 anni è stata infatti aggredita nella mattinata di ieri, mentre camminava in centro a Milano, da un giovane che averla seguita le si è parato davanti e le ha messo le mani addosso, palpeggiandola nelle parti intime. L’episodio è avvenuto nella centralissima Piazza Cavour, ne pressi del Quadrilatero dell Moda, zona dove la donna si trovava per recarsi a lavoro. Alla scena fortunatamente ha assistito un ragazzo di 24 anni che ha allontanato il molestatore, staccando delle transenne e chiamando subito la Polizia. L’aggressore, un ragazzo di 24 afghano senza fissa dimora, intanto ha provato la fuga. Gli agenti sono riusciti a intercettare e bloccare l’uomo in via Turati. L’uomo, riconosciuto poi anche dalla vittima, è stato arrestato con l’accusa violenza sessuale e accompagnato in carcere a San Vittore.