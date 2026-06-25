Fermato con oltre 45 kg di droga e 12 lingotti d’argento: arrestato

Novara – I finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Novara hanno arrestato in flagranza un uomo, sorpreso alla guida di una vettura con targa straniera e 200 panetti di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di scoprire e sequestrare un ulteriore quantitativo di hashish, cocaina e marijuana, portando a oltre 45 chili il totale di droga complessivamente rinvenuto. L’uomo è stato arrestato in flagranza e condotto in carcere. Il gip di di Novara ha convalidato il sequestro. Durante la perquisizione sono stati inoltre scoperti materiali per la lavorazione dello stupefacente, una pistola con caricatori e munizioni, un dispositivo taser, più di 90 confezioni di sostanze anabolizzanti, 12 lingotti d’argento «999» (la massima purezza commerciale per questo metallo) del peso di un chilo ciascuno, due orologi dal valore complessivo superiore a 20 mila euro, denaro contante e molti altri oggetti di valore.